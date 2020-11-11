شبان قنا يضم حارس مرمى ناشئي الإنتاج لمدة 3 مواسم

نجح مسئولو مجلس إدارة نادي شبان قنا والجهاز الفنى بقيادة كمال الزين في إتمام التعاقد مع حسام العقباوى حارس مرمى ناشئين الإنتاج الحربي ، لتدعيم صفوف الفريق بالقسم الثانى بمجموعة الصعيد . وقع العقباوى علي عقود إنضمامه إلي صفوف شبان قنا في صفقة إنتقال حر لمدة 3 مواسم ،في حضور كمال الزين المدير الفنى للفريق ،وسعيد بكرى المشرف علي الفريق . يذكر أن مسئولي مجلس إدارة نادي شبان قنا قد جدد الثقة في كمال الزين المدير الفنى للفريق لقيادة الفريق بدورى القسم الثانى بمجموعة الصعيد . وانهي فريق شبان قنا الموسم الماضي بالمركز الرابع برصيد 35 نقطة بعد تقديم موسم ولا أروع لأبناء كمال الزين ،كانوا دائما به منافسا قويا لجميع فرق دورى القسم الثانى بمجموعة الصعيد .

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