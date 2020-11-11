أسفرت قرعة دورى القسم الثانى بمجموعة الصعيد عن مواجهات صعبة وحماسية لفريق تليفونات بنى سويف أحد فرق المجموعة . ويفتتح الفريق مبارياته بلقاء الإعلاميين خارج الديار ،وإليكم مباريات الفريق خلال الدور الأول بالموسم الجديد : الجولة الأولى: تليفونات بنى سويف * الإعلاميين الجولة الثانية: ديروط * تليفونات بنى سويف الجولة الثالثة: تليفونات بنى سويف *كيما اسوان الجولة الرابعة: البترول * تليفونات بنى سويف الجولة الخامسة: تليفونات بنى سويف * سوهاج الجولة السادسة: قنا * تليفونات بنى سويف الجولة السابعة: تليفونات بنى سويف* قنا الجولة الثامنة: الالمونيوم * تليفونات بنى سويف الجولة التاسعة: تليفونات بنى سويف* الشرقية للدخان الجولة العاشرة: سمسطا * تليفونات بنى سويف الجولة الحادية عشر: تليفونات بنى سويف *شبان قنا الجولة الثانية عشر: المنيا * تليفونات بنى سويف الجولة الثالثة عشر: تليفونات بنى سويف * اسمنت اسيوط الجولة الرابعة عشر: تليفونات بنى سويف * بنى سويف الجولة الخامسة عشر : الفيوم * تليفونات بنى سويف. وقد أنهي فريق تليفونات بنى سويف الموسم الماضي محتلا المركز السابع برصيد 30 نقطة بدورى القسم الثانى بمجموعة الصعيد .

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مشوار تليفونات بنى سويف بالمظاليم بالموسم الجديد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.