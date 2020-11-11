رسميا.. الأهلي يعلن ضم المغربي بدر بانون أربع سنوات |شاهد

أعلن أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي، عن تعاقد الأهلي مع بدر بانون، مدافع الرجاء المغربي، لمدة أربع سنوات قادمة.

وقام توفيق بعد التنسيق مع محمود الخطيب، رئيس النادي، بإنهاء كافة الإجراءات الإدارية الخاصة بإتمام التعاقد، واستلام الأهلي للبطاقة الدولية للاعب.

جاء هذا التعاون في إطار العلاقات الودية الطيبة التي تربط بين النادي الأهلي وشقيقه الرجاء المغربي.