محامي مارادونا يكشف التطورات الصحية لأسطورة كرة القدم الأرجنتينية

أكد ماتياس مورلا، محامي دييجو أرماندو مارادونا، أن أسطورة كرة القدم الأرجنتينية، سيغادر المستشفى، اليوم؛ بعد أن تحسنت حالته الصحية.

ودخل مارادونا المستشفى، الأسبوع الماضي؛ بسبب فقر الدم والجفاف، ولكن تم تشخيص حالته بأنه مصاب بورم دموع تحت الجافية وخضع لعملية جراحية.

وتحدث ليوبولدو لوكي، طبيب مارادونا، عن حالته الصحية، بعد أن استمر مرضه منذ 4 نوفمبر، وقضى 8 أيام في عيادة بـ أوليفوس.

وقال محامي مارادونا في تصريحات نقلها موقع "فوتبول إيطاليا": "لقد تغلب مارادونا على أصعب لحظة في حياته، لحسن الحظ، الأمور مرت بسلام".