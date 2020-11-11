مجموعة الصعيد.. مشوار بني سويف في دوري القسم الثاني

أسفرت قرعة دوري القسم الثانى بمجموعاته الثلاث، والتى أقيمت بمقر الاتحاد المصرى لكرة القدم، اليوم، بحضور ممثلي الأندية وعددها 48 ناديًا، مقسمة علي 3 مجموعات بواقع 16 ناديًا بكل مجموعة، عن مواجهة فريق بنى سويف في بداية مشواره بالقسم الثانى مع فريق الشرقية للدخان .

وإليكم مواجهات بنى سويف بالدور الأول في الموسم الجديد :

الجولة الأولى:

الشرقية للدخان × بني سويف

الجولة الثانية:

بني سويف × سمسطا

الجولة الثالثة:

شبان قنا × بني سويف

الجولة الرابعة:

بني سويف × المنيا

الجولة الخامسة:

الأسمنت × بني سويف

الجولة السادسة:

بني سويف × طهطا

الجولة السابعة:

بني سويف × قنا

الجولة الثامنة:

الفيوم × بني سويف

الحولة التاسعة:

بني سويف × الإعلاميين

الجولة العاشرة:

ديروط × بني سويف

الجولة الحادية عشرة:

بني سويف × كيما أسوان

الجولة الثانية عشر:

بترول أسيوط × بني سويف

الجولة الثالثة عشر:

بني سويف × سوهاج

الجولة الرابعة عشر:

التليفونات × بني سويف

الجولة الخامسة عشر:

بني سويف × الألمونيوم

وكان مسئولو مجلس إدارة نادي بنى سويف الرياضي، برئاسة علي سليم، نجحوا في إتمام التعاقد مع أيمن المزين، المدير الفني السابق لطنطا، لقيادة الفريق بالموسم الجديد بدوري القسم الثاني بمجموعة الصعيد.

يذكر أن فريق بنى سويف خسر 6 نقاط مهمة بالجولات الأخيرة أبعدته عن المنافسة لخطف تذكرة الصعود للممتاز التي نالها فريق البنك الأهلي من بوابة مجموعة الصعيد.