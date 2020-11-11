مجموعة الصعيد.. مشوار بني سويف في دوري القسم الثاني

أسفرت قرعة دوري القسم الثانى بمجموعاته الثلاث، والتى أقيمت بمقر الاتحاد المصرى لكرة القدم، اليوم، بحضور ممثلي الأندية وعددها 48 ناديًا، مقسمة علي 3 مجموعات بواقع 16 ناديًا بكل مجموعة، عن مواجهة فريق بنى سويف في بداية مشواره بالقسم الثانى مع فريق الشرقية للدخان .
وإليكم مواجهات بنى سويف بالدور الأول في الموسم الجديد :
الجولة الأولى:
الشرقية للدخان × بني سويف
الجولة الثانية:
بني سويف × سمسطا
الجولة الثالثة:
شبان قنا × بني سويف
الجولة الرابعة:
بني سويف × المنيا
الجولة الخامسة:
الأسمنت × بني سويف
الجولة السادسة:
بني سويف × طهطا
الجولة السابعة:
بني سويف × قنا
الجولة الثامنة:
الفيوم × بني سويف
الحولة التاسعة:
بني سويف × الإعلاميين
الجولة العاشرة:
ديروط × بني سويف
الجولة الحادية عشرة:
بني سويف × كيما أسوان
الجولة الثانية عشر:
بترول أسيوط × بني سويف
الجولة الثالثة عشر:
بني سويف × سوهاج
الجولة الرابعة عشر:
التليفونات × بني سويف
الجولة الخامسة عشر:
بني سويف × الألمونيوم
وكان مسئولو مجلس إدارة نادي بنى سويف الرياضي، برئاسة علي سليم، نجحوا في إتمام التعاقد مع أيمن المزين، المدير الفني السابق لطنطا، لقيادة الفريق بالموسم الجديد بدوري القسم الثاني بمجموعة الصعيد.
يذكر أن فريق بنى سويف خسر 6 نقاط مهمة بالجولات الأخيرة أبعدته عن المنافسة لخطف تذكرة الصعود للممتاز التي نالها فريق البنك الأهلي من بوابة مجموعة الصعيد.
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