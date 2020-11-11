أحمد عبد الظاهر يجدد تعاقده مع أسوان في الموسم الجديد

نجح مسئولو مجلس إدارة نادي أسوان برئاسة اللواء أحمد سليمان ، في تجديد تعاقد مهاجم الفريق أحمد عبد الظاهر "بناء على طلب سامى الشيشينى المدير الفني للفريق" بالتنسيق مع لجنة الكرة استعدادا للموسم الجديد بالممتاز.

كان مهاجم الفريق أصيب بقطع بالرباط الصليبي خلال مشاركته مع أبناء الجنوب في منافسات الموسم الماضي.

وخاض اللاعب تدريبات تأهيلية خلال الفترة السابقة، ولكنه لم يتمكن من استكمال الموسم الماضي، وبعد تأكد شفائه تماما وانضمامه للتدريبات الجماعية ،قرر مسئولو أسوان تجديد التعاقد مع اللاعب .

يذكر أن مسئولي مجلس إدارة نادي أسوان تعاقدوا مع العديد من اللاعبين المميزين أبرزهم :اللاعب محمد العشرى مدافع طنطا ، واللاعب محمد إبراهيم الشهير "بسوستة"، لاعب الوسط المدافع لنادى المقاولون العرب ، وطه عادل مدافع نادي مصر ، وأحمد أيمن ظهير نادي النجوم علي سبيل الإعارة لمدة عام .

جدير بالذكر أن مجلس إدارة نادى أسوان برئاسة اللواء أحمد سليمان، وجه الشكر للمدير الفنى السابق أحمد كشرى، وقرر اختيار سامى الشيشينى مديرا فنيا للفريق الأول لكرة القدم بالموسم الجديد 2021-2020.