غاب السداسي.. تدريبات الزمالك من دون الدوليين

شهدت التدريبات الجماعية للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك غياب اللاعبين الدوليين بسبب تواجدهم في معسكرات المنتخبات الوطنية.

وغاب السداسي محمد أبو جبل، ومحمود علاء، ومحمود حمدي "الونش"، وطارق حامد، وأحمد سيد "زيزو"، ومصطفى محمد للتواجد في معسكر المنتخب الأول، بينما غاب الثلاثي محمد صبحي ومحمد عبدالسلام وإمام عاشور لتواجدهم في معسكر المنتخب الأوليمبي.

وشهد المران أيضا غياب الخماسي حسام أشرف، واسامة فيصل، وياسين مرعي، وأحمد عيد، وحسام عبدالمجيد لانضمامهم لمنتخب الشباب، بالإضافة إلى المغربي أشرف بن شرقي والتونسي فرجاني ساسي بسبب تواجدهما في معسكر منتخبي المغرب وتونس.