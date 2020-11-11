خاص.. رغم وجوده في المغرب.. أين وقع بدر بانون على عقود الانتقال للأهلي؟

سادت حالة من الدهشة عن توقيت توقيع بدر بانون مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالرجاء للقلعة الحمراء رغم انه غير موجود بالقاهرة.

ولم يسافر أي مسئول أهلاوي للمغرب أو يتواجد بدر بانون حاليًا بالقاهرة خاصة مع إعلان القلعة الحمراء رسميًا ضم اللاعب أربعة مواسم وارتدائه تيشيرت الفريق .

وكشفت مصادر خاصة أن المغربي بدر بانون حضر الي القاهرة برفقة فريقه الرجاء البيضاوي المغربي لمواجهة الزمالك في إياب نصف نهائي دوري أبطال افريقيا.

وقالت المصادر ان بانون حصل علي اذن مسئولي فريقه بمغادرة المعسكر ليلة 2 نوفمبر وتوجه لمنزل أمير توفيق مدير التعاقدات حيث وقع علي العقود وتم التقاط الصور الرسمية له.

وأضافت المصادر أن التعاقد مع بدر بانون لم يكن بين ليلة وضحاها ولكنه كان محل متابعة دقيقة منذ شهر يوليو .

وتابع أنه في شهر يوليو الماضي ناقشت لجنة التخطيط الأزمة الدفاعية بالفريق الأول وتم طرح عدة حلول علي رأسها باهر المحمدي مدافع الإسماعيلي وأسامة جلال لاعب انبي وعبدالله بكري وعلي جبر لاعبا بيراميدز.

وأوضح أنه تم التفاوض مع الإسماعيلي الذي رفض التفريط في باهر المحمدي فاحترم مسئولو القلعة الحمراء الأمر ولم يقنع أسامة جلال لجنة التخطيط بجانب رفض فكرة التعامل مع مسئولي بيراميدز في هذا التوقيت.

وتابع أن محمود الخطيب استطلع رأي عدد من أبناء الأهلي القدامي وخبراء كرة القدم واصدقائه من النجوم العرب وتم ترشيح بدر بانون بالفعل والذي لاقي قناعة كاملة من لجنة التخطيط .

وفجر المصدر مفاجأة من العيار الثقيل بأن الجهاز الفني بقيادة باتريس كارتيرون وقت قيادته للقلعة الحمراء أوصي بالتعاقد مع بانون في وقت سابق نظرا لقدرته علي بناء الهجمة من الخلف وثقته الكبيرة بنفسه.

وقال إنه تم تكليف أمير توفيق مدير التعاقدات والتسويق بالأمر والذي بدأ التفاوض مع اللاعب وناديه وأنهي كل الأمور في سرية نظرًا للعلاقات الجيدة والرائعة التي تسود بين مسئولي القلعة الحمراء والفرق المغربية.

واضاف أن الصفقة تمت منذ نهاية أكتوبر الماضي لمدة اربعة مواسم يحصل منها الرجاء علي 2 مليون دولار بنظام القسط ويحصل اللاعب علي 800 ألف دولار في الموسم الاول تزيد بواقع 100 ألف دولار كل موسم.