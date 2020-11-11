تصفيات الكان.. السنغال يحقق فوزا سهلا على غينيا بيساو بهدفين

فاز المنتخب السنغالي على نظيره غينيا بيساو بهدفين نظيفين في الجولة الثالثة من المجموعة التاسعة في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية المقامة في الكاميرون عام 2021.

افتتح ساديو ماني التسجيل للسنغال في الدقيقة 44 من ضربة جزاء، قبل أن يؤكد أوبا أنجنت انتصار أسود التيرانجا بهدف ثان في الدقيقة 74. وارتفع رصيد السنغال بتلك النتيجة، إلى النقطة التاسعة في صدارة المجموعة، فيما توقف رصيد غينيا بيساو عند 3 نقاط في المركز الثالث. وفي المجموعة الأولى، فاز المنتخب الغيني على نظيره التشادي بهدف نظيف أحرزه كمارا في الدقيقة 45 ليضع فريقه على صدارة المجموعة برصيد 7 نقاط. وفي المجموعة الخامسة، تعادل منتخب موريتانيا مع نظيره البوروندي 1-1.

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