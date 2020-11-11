منع حفيد حسن شحاتة من دخول حفل تكريم محمد صلاح

منع القائمون على حفل تكريم محمد صلاح لاعب المنتخب الوطنى، والمحترف في صفوف ليفربول الإنجليزى، التي يقيمها اتحاد الكرة لتكريم اللاعب الدولى على هامش معسكر المنتخب الوطنى، دخول حفيد حسن شحاتة نجم الزمالك والمدير الفني لمنتخب مصر السابق بسبب عدم دعوته للحفل، حيث لم يكن معه دعوة لحضور الحفل، ما تسبب في رفض الدخول.

ووجه اتحاد الكرة الدعوة لعدد من رموز الرياضة لحضور حفل تكريم محمد صلاح، والمحترفين محمود حسن تريزيجيه، نجم أستون فيلا الإنجليزى، ومحمد الننى لاعب أرسنال.

وكان على رأس المدعوين حسن شحاتة المدير الفنى السابق لمنتخب مصر وهانى أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة الأسبق، وشوقى غريب المدير الفنى لمنتخب مصر الأولمبي.

و تم توجيه الدعوة لضياء السيد، نجم الأهلى ومنتخب مصر السابق، حيث إنه يُعد أحد المدربين الذين كان لهم دور كبير فى بناء محمد صلاح عندما تواجد ضياء فى منصب المدير الفنى لمنتخب الشباب وقاد الفريق للمشاركة فى كاس العالم 2011 بكولومبيا والتى شهدت تألق محمد صلاح.