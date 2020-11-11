تفاصيل الساعات الأخيرة في صفقة بدر بانون.. وسر تنازله عن 300 ألف دولار "خاص"

كشفت مصادر خاصة، عن تفاصيل الساعات الأخيرة قبل الإعلان الرسمي عن انتقال بدر بانون إلى الأهلي .

وقال مصدر، في تصريحات خاصة لـ"دوت الخليج" ، إن الأهلي أنهي كل التفاصيل الخاصة بالتعاقد مع اللاعب نهاية شهر أكتوبر الماضي وتم توقيع العقود مع نادي الرجاء عبر الأيميل.

وأضاف أنه بموجب تلك العقود يحصل الرجاء علي 2 مليون دولار بنظام القسط وتم تحويل مليون دولار فعليًا منهم .

واوضح أن اللاعب يحصل علي 800 ألف دولار في الموسم الأول تزيد بواقع 100 ألف دولار في كل موسم .

وشهدت الساعات الماضية محاولات من الرجاء البيضاوي المغربي بتعطيل إتمام إنتقال اللاعب حيث تلقي عروضا عربية وصلت الي 3.5 مليون دولار، فطلب الرجاء زيادة المقابل المادي وتحجج بعدم إرسال البطاقة الدولية.

وحاول مسئولو القلعة الحمراء إقناع الجانب المغربي أن الصفقة انتهت ولكن دون جدوي حتي تنازل بدر بانون عن 300 ألف دولار من مستحقاته لتنتهي الأزمة ويعلن الناديين إتمام إنتقال اللاعب للأهلي.

وأعلن أمير توفيق، مدير التعاقدات بالأهلي التعاقد مع المغربي بدر بانون، مدافع الرجاء البيضاوي لمدة أربع سنوات قادمة.

وقال الأهلي إن أمير توفيق مدير التعاقدات والتسويق بام بإنهاء كافة الإجراءات الإدارية الخاصة بإتمام التعاقد، واستلام الأهلي للبطاقة الدولية للاعب.

وأضاف أن تلك الصفقة جاءت في إطار العلاقات الودية الطيبة التي تربط بين النادي الأهلي وشقيقه الرجاء المغربي.