إكرامي والجوكر بالاحضان.. أول ظهور لـ أحمد فتحي في مران بيراميدز.. شاهد

ولقي فتحي ترحابا شديدا من لاعبي الفريق والجهاز الفني والاداري، واستقبل شريف اكرامي المنضم حديثاََ لبيراميدز الجوكر بالأحضان.

وكان بيراميدز أعلن ضم أحمد فتحي بشكل رسمي أمس الاول الاثنين في مؤتمر صحفي بحضور اللاعب والمدير التنفيذي للنادي ممدوح عيد.



وقال أحمد فتحي إنه كان مقررًا الانتظام في التدريبات اليوم الثلاثاء ولكن تم تأجيل الأمر للغد.

ونجح بيراميدز في ضم أحمد فتحي في صفقة انتقال حر لمدة ثلاث سنوات بعد انتهاء تعاقده مع الأهلي المصري.

واستبعد حسام البدري المدير الفني للمنتخب المصري أحمد فتحي من قائمة منتخب الفراعنة التي ستواجه توجو في التصفيات القارية المؤهلة لأمم أفريقيا 2021 بالكاميرون.