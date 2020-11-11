محمد صلاح يتفوق على نفسه.. مقارنة لـ مواسم الفرعون المصري مع ليفربول

يقضي محمد صلاح جناح نادي ليفربول الإنجليزي، أفضل مواسمه على الإطلاق في مسيرته الكروية، فالفرعون المصري يعد أحد أفضل اللاعبين في الدوري الإنجليزي، بل في الدوريات الأوربية بشكل عام.

محمد صلاح، نجح في تسجيل 8 أهداف في بطولة الدوري الإنجليزي بعد انقضاء 8 جولات، وصناعة هدف وحيد، ليتصدر قائمة هدافي المسابقة، إضافة إلى تسجيله هدفين في 3 جولات في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، أي أن صلاح سجل هذا الموسم 10 أهداف في 11 مباراة فقط، وهو رقم رائع ما تعد أفضل انطلاقة له مسيرته الكروية.

محمد صلاح رفع رصيده من الأهداف للهدف 83 في تاريخ مشاركاته في البريميرليج، مقتحمًا قائمة العظماء الخمسين، كأكثر هدافي المسابقة على مر التاريخ، كما أنه يؤدي موسمًا رائعًا أيضًا على مستوى صناعة اللعب، فهو أكثر من صنع فرص لزملائه في البريميرليج هذا الموسم بـ 21 فرصة.

وبالمقارنة بمواسمه الماضية مع ليفربول، ففي أفضل مواسمه مع الريدز على الإطلاق موسم 2017-2018، سجل صلاح 4 أهداف في أول 8 جولات من المسابقة وصنع هدفين، فيما سجل 3 أهداف في أول 3 جولات من دور المجموعات لدوري الأبطال وصنع هدفًا وحيدًا، وأنهى صلاح الموسم بـ 32 هدفًا في الدوري الإنجليزي، و 10 أهداف في دوري أبطال أوروبا.

أما موسم 2018-2019، فسجل صلاح 3 أهداف في أول 8 جولات للبريميرليج وصنع هدفين، فيما سجل هدفين في أول 3 جولات لبطولة دوري الأبطال.

وفي الموسم الماضي، سجل صلاح 4 أهداف وصنع 3 في أول 8 جولات للدوري، وسجل 3 أهداف وصنع آخرًا في دوري أبطال أوروبا.

كل المؤشرات تشير إلى أن موسم محمد صلاح الحالي، سيكون الأفضل له، فإلى أي مدى سيتألق صلاح هذا الموسم؟