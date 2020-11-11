خاص- موعد وصول بدر بانون للقاهرة للانتظام في تدريبات الأهلي

أخطر بدر بانون مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرجاء البيضاوي المغربي المنتقل حديثًا للاهلي، مسئولي القلعة الحمراء بموعد وصوله للقاهرة.
وقال مصدر في تصريحات خاصة لصدي البلد أن بدر بانون تحدث هاتفيًا اليوم مع مسئولي الأهلي وأخطرهم انه خضع لمسحة طبية اثبتت سلامته من فيروس كورونا .
وأضاف أن اللاعب أخطرهم بإنه سوف يصل القاهرة الأحد المقبل للانتظام للتدريبات الجماعية بالقلعة الحمراء .
وأعلن أمير توفيق، مدير التعاقدات بالأهلي التعاقد مع المغربي بدر بانون، مدافع الرجاء البيضاوي لمدة أربع سنوات قادمة.
وقال الأهلي أن أمير توفيق مدير التعاقدات والتسويق بإنهاء كافة الإجراءات الإدارية الخاصة بإتمام التعاقد، واستلام الأهلي للبطاقة الدولية للاعب.
وأضاف أن تلك الصفقة جاءت في إطار العلاقات الودية الطيبة التي تربط بين النادي الأهلي وشقيقه الرجاء المغربي.
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