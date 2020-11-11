لـ تاني مرة.. نصيحة عاجلة ومهمة من محمد صلاح لـ جمهوري الأهلي والزمالك

قال النجم الدولي المصري محمد صلاح لاعب منتخب مصر وليفربول الإنجليزي إن مباراة الأهلي والزمالك القادمة في نهائي دوري أبطال أفريقيا حدث تاريخي لابد من تقديره.

ووجّه "صلاح" نصيحة للجماهير قائلاََ: أنصح الجمهور بألا ينجرف لأي شيء خارج حدود الكرة، استمتعوا بالمباراة في حدود الكرة وليس أكثر من ذلك.

حضر الحفل مجموعة من رموز الرياضة المصرية منهم أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، حسن حمدي، محمود الخطيب رئيس الأهلي عمرو الجناينى رئيس اتحاد الكرة، منتصر النبراوي رئيس شركة تذكرتي وبريزنتيشن، حازم إمام نجم الزمالك الأسبق، وعماد متعب مهاجم الأهلى الأسبق.

يقام الحفل على هامش معسكر منتخب مصر الذي يستعد لخوض مباراتى توجو المقرر لهما يومى 14 و17 من شهر نوفمبر الجارى، فى إطار منافسات الجولة الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2022، بالكاميرون.

ووجه اتحاد الكرة الدعوة لعدد من رموز الرياضة لحضور حفل تكريم محمد صلاح، والمحترفين محمود حسن تريزيجيه، نجم أستون فيلا الإنجليزى، ومحمد الننى لاعب أرسنال.

وكان على رأس المدعويين حسن شحاتة المدير الفنى السابق لمنتخب مصر وهانى أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة الأسبق، وشوقى غريب المدير الفنى لمنتخب مصر الأولمبى.

و تم توجيه الدعوة لضياء السيد، نجم الأهلى ومنتخب مصر السابق، حيث إنه يُعد أحد المدربين الذين كان لهم دور كبير فى بناء محمد صلاح عندما تواجد ضياء فى منصب المدير الفنى لمنتخب الشباب وقاد الفريق للمشاركة فى كاس العالم 2011 بكولومبيا والتى شهدت تألق محمد صلاح.