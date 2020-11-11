شجعوا بدون تعصب.. محمد صلاح: تأهل الأهلي والزمالك لنهائي الأبطال شرف لمصر

عبّر محمد صلاح جناح نادي ليفربول الإنجليزي عن سعادته بتأهل فريقي الأهلي والزمالك لنهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا. وقال "صلاح" في حفل تكريمه من اتحاد الكرة المصري : شيء يدعو للفخر تأهل الأهلي والزمالك لنهائي دوري أبطال أفريقيا، تأهلهما فخر لمصر وإقامة المباراة على الأراضي المصرية حدث كبير أيضا." وناشدت جمهور الناديين قائلاً: شجعوا من غير تعصب وبدون فتن.. اخرجوا بالمباراة بشكل يليق بالكرة المصرية." ويواجه النادي الأهلي نظيره الزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا يوم الجمعة الموافق السابع والعشرين من شهر سبتمبر.

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