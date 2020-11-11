محمد صلاح يوجه رسالة للآباء خلال حفل تكريمه من اتحاد الكرة

وجه النجم المصري الدولي محمد صلاح نجم ليفربول ومنتخب مصر، نصيحة للآباء ، وذلك خلال حفل تكريمه، من اتحاد الكرة المصري، والمقام حاليا في أحد الفنادق.

وقال النجم العالمي: أنصح كل أب ألا يحبط أو يُقلل من حلم نجله، قصتي أكبر دليل على ذلك، فقد أتيت من قرية بعيدة عن القاهرة، وكنت أستيقظ يوميا في الرابعة فجرا؛ للذهاب للمران، تشجيع أسرتي ووالدي هو سبب ما أنا فيه الآن".

حضر الحفل مجموعة من رموز الرياضة المصرية منهم أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، حسن حمدي، محمود الخطيب رئيس الأهلي عمرو الجنايني رئيس اتحاد الكرة، منتصر النبراوي رئيس شركة تذكرتي وبريزنتيشن، حازم إمام نجم الزمالك الأسبق، وعماد متعب مهاجم الأهلى الأسبق.

ويقام الحفل على هامش معسكر منتخب مصر الذى يستعد لخوض مباراتى توجو المقرر لهما يوما 14 و17 من شهر نوفمبر الجارى، فى إطار منافسات الجولة الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2022، بالكاميرون.

ووجه اتحاد الكرة الدعوة لعدد من رموز الرياضة لحضور حفل تكريم محمد صلاح، والمحترفين محمود حسن تريزيجيه، نجم أستون فيلا الإنجليزى، ومحمد الننى لاعب أرسنال.

وكان على رأس المدعوين حسن شحاتة المدير الفنى السابق لمنتخب مصر وهانى أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة الأسبق، وشوقى غريب المدير الفنى لمنتخب مصر الأولمبى.

و تم توجيه الدعوة لضياء السيد، نجم الأهلى ومنتخب مصر السابق، حيث إنه يُعد أحد المدربين الذين كان لهم دور كبير فى بناء محمد صلاح عندما تواجد ضياء فى منصب المدير الفنى لمنتخب الشباب وقاد الفريق للمشاركة فى كاس العالم 2011 بكولومبيا والتى شهدت تألق محمد صلاح.