أغلى صفقات الأهلي في التاريخ.. ما هو ترتيب الدولي المغربي بدر بانون بالقائمة؟

أعلن أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، عن تعاقد الأهلي مع بدر بانون، مدافع الرجاء المغربي، لمدة أربع سنوات قادمة.
ويعتبر الدولي المغربي بدر بانون ضمن أغلى صفقات النادي الأهلي في التاريخ، وفقا لما نشر موقع "سبورت 360" نقلا عن "ترانسفيرماركت" فإن المغربي بدر بانون خامس أغلى صفقة في تاريخ النادي الأهلي مقابل 1.84 مليون يورو.
وكانت المرتبة الأولى من نصيب حسين الشحات، الذي ضمه "الشياطين الحمر" في يناير 2019 مقابل 4.35 مليون يورو من العين الإماراتي.
وسادت حالة من الدهشة بشأن توقيت توقيع بدر بانون مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالرجاء للقلعة الحمراء رغم انه غير موجود بالقاهرة.
ولم يسافر أي مسئول أهلاوي للمغرب أو يتواجد بدر بانون حاليًا بالقاهرة خاصة مع إعلان القلعة الحمراء رسميًا ضم اللاعب أربعة مواسم وارتدائه تيشيرت الفريق .
وكشفت مصادر خاصة أن المغربي بدر بانون حضر الي القاهرة برفقة فريقه الرجاء البيضاوي المغربي لمواجهة الزمالك في إياب نصف نهائي دوري أبطال افريقيا.
وقالت المصادر ان بانون حصل علي اذن مسئولي فريقه بمغادرة المعسكر ليلة 2 نوفمبر وتوجه لمنزل أمير توفيق مدير التعاقدات حيث وقع علي العقود وتم التقاط الصور الرسمية له.
يذكر أن الأهلي سيواجه الزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا، يوم 27 نوفمبر الحالي، على ملعب استاد القاهرة.
وتعد هذه هي المرة الأولى في تاريخ مسابقة دوري أبطال أفريقيا، التي سيلتقي فيها الأهلي مع الزمالك في نهائي البطولة.
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