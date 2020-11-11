دوري أبطال إفريقيا .. محمد صلاح: نهائي مصري يدعو للفخر

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، اليوم ، حفل اتحاد الكرة لتكريم محمد صلاح نجم المنتخب الوطني و ليفربول الإنجليزي ومنحه جائزة " The inspirer Award " وهي جائزة " الملهم" مقدمة من اتحاد الكرة للنجم المصري باعتباره ملهما لملايين الشباب من مختلف بقاع العالم .
وأكد وزير الشباب والرياضة أن صلاح أصبح رمزًا ونموذجا للشباب المصري يحتذي به ، وهو ما يدفع وزارة الشباب والرياضة بدعم من القيادة السياسية نحو اكتشاف المزيد من المواهب المصرية دعمًا للمنتخبات الوطنية ، مشيرًا الى أنه نموذج الجيل وامتداد للأجيال السابقة التي تمتعت بالكثير من الموهبة مع تميز الجيل الحالي بوجود الاحتراف.
ومن جانبه أبدى محمد صلاح سعادته الغامرة لتكريمه وسط أهل بلده من اتحاد الكرة المصرى، مؤكدًا على شكره لوزير الشباب والرياضة لحرصه على زيارة المنتخب قبل خوض تصفيات بطولة الأمم الأفريقية 2022.
ووجه صلاح رسالة لجمهور القطبين الأهلي والزمالك قبل المباراة النهائية المرتقبة بينهما في نهائي دوري ابطال افريقيا يوم 27 نوفمبر الجاري، مفادها ضرورة نبذ التعصب الكروي، مؤكدًا أن هذا النهائي يدعو للفخر، متعاهدا بتكاتف الجميع داخل المنتخب من اجل إسعاد الشعب المصري وإدخال الفرحة إلي قلوبهم.
حضر الحفل ، عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخامسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة وأعضاء الاتحاد والدكتور أحمد الشيخ المدير التنفيذي لوزارة الشباب والرياضة والمهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأوليمبية، ولفيف من نجوم الرياضة المصرية ، وعدد من المهتمين بكرة القدم والشخصيات العامة والإعلامية والصحفية.
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