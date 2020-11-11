والدي سبب نجاحي.. محمد صلاح يدعو لوأد الفتنة بين الأهلي والزمالك قبل نهائي أفريقيا

أشاد المصري الدولي محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي بحفل اتحاد الكرة الخاص بتكريمه بعد انجازاته الدولية في الملاعب الاوروبية والمقام حاليًا في أحد الفنادق الكبيرة بالقاهرة.

وقال محمد صلاح على هامش الحفل: "والدي كان داعما لي طوال فترة تواجدي بالمقاولون العرب، وأنصح جميع الآباء ان يكونوا داعمين لابنائهم.

وتابع : كنت مستاء من جلوسي على مقاعد البدلاء مع المقاولون لكن اخبرني والدي ان جميع النجوم الكبار بدأوا هكذا".

وعن لقاء النهائي بين الأهلي والزمالك قال "مثل هذه المباريات لا تتكرر كثيرا، يجب ان نفتخر بهذه المباراة ونوقف الفتنة على السوشيال ميديا، وأنصح الفريق الخاسر ان يهنئ الفائز باللقب٫

وحضر الحفل مجموعة من رموز الرياضة المصرية منهم أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، حسن حمدي، محمود الخطيب رئيس الأهلي عمرو الجنايني رئيس اتحاد الكرة، منتصر النبراوي رئيس شركة تذكرتي وبريزنتيشن، حازم امام نجم الزمالك الأسبق، وعماد متعب مهاجم الأهلى الأسبق.

يقام الحفل على هامش معسكر منتخب مصر الذى يستعد لخوض مباراتى توجو المقرر لهما يوما 14 و17 من شهر نوفمبر الجارى، فى إطار منافسات الجولة الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2021، بالكاميرون.

ووجه اتحاد الكرة الدعوة لعدد من رموز الرياضة لحضور حفل تكريم محمد صلاح، والمحترفين محمود حسن تريزيجيه، نجم أستون فيلا الإنجليزى، ومحمد الننى لاعب أرسنال.

وكان على رأس المدعوين حسن شحاتة المدير الفنى السابق لمنتخب مصر وهانى أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة الأسبق، وشوقى غريب المدير الفنى لمنتخب مصر الأولمبى.