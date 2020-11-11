رسائل الأهلاوية لـ أحمد فتحي بعد رحيله إلى بيراميدز.. فيديو

اعلن نادى بيراميدز ضم اللاعب احمد فتحى بشكل رسمي ، خلال مؤتمر صحفي بحضور اللاعب والمدير التنفيذي للنادي ممدوح فى صفقة انتقال حر لمدة ٣ سنوات بعد انتهاء تعاقده مع النادى الاهلى.

وقد هنئته الجماهير المصرية و قدموا له رسائل دعم بعد انتقاله.

قال احمد خالد احد الجماهير اننا سنظل ندعم احمد فتحى بعد انتقاله لما قدمه من تاريخ مشرف مع النادى الاهلى والمتوقع ان يقدمه ايضا مع نادى بيراميدز.

اكد حسام هانى احد الجماهير انه يتمنى له تاريخ جديد مشرف مع نادى بيراميدز وسيظل يدعمه حتى بعد انتقاله لتاريخه الكبير مع الاهلى والطريقه اللائقه التى انتقل بها.

اضاف جمال كامل احد الجماهير ان النادى الاهلى لا يقف على لاعب لان الاهلى تاريخ كبير من البطولات وحب الجماهير لاحمد فتحى سيقل بعد انتقاله لكنه يتمنى له نجاحا كبيرا.

اوضح ياسر محمد احد الجماهير ان احمد فتحى لاعب كبير وله تاريخ واضح فى البطولات الكبيره ومثل ما صنع اسم له مع النادى الاهلى سيصنع فى بيراميدز تاريخ جديد.