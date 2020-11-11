أبوريدة يحضر مباراة ليبيا وغينيا الاستوائية

حرص المهندس هاني أبوريدة عضو مجلس الأعلى للاتحاد الدولي لكرة القدم، فيفا، والمكتب التنفيذي للكاف، على حضور مباراة ليبيا وغينيا الاستوائية التي أقيمت باستاد السلام في إطار التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون، التي انتهت بفوز غينيا بنتيجة ٣-٢.

واجتمع أبوريدة على هامش حضوره للمباراة بكل من رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم، عبد الحكيم الشلقامي، ورئيس اتحاد غينيا الاستوائية جوستافو ندونج، بحضور المهندس أحمد مجاهد ومنظم المباراة الليبي خليفة سلطان.

يذكر أن جوستافو ندونج يخوض المنافسة على مقعد المكتب التنفيذي للفيفا مع هاني أبوريدة والمغربي فوزي لكجع والجزائري خير الدين زاتشي.