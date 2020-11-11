بعد انضمامه لـ الأهلي رسميا.. بطاقة بدر بانون الدولية تصل إلى اتحاد الكرة

أعلن أمير توفيق، مدير التعاقدات بالأهلي، أن البطاقة الدولية للمغربي بدر بانون، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، وصلت بالفعل إلى اتحاد الكرة.
وكان الأهلي أعلن رسميًّا مساء اليوم عن تعاقده مع المغربي بدر بانون، مدافع الرجاء المغربي، لمدة أربع سنوات قادمة.
وقام أمير توفيق بعد التنسيق مع محمود الخطيب، رئيس النادي، بإنهاء كافة الإجراءات الإدارية الخاصة بإتمام التعاقد، وذلك في إطار العلاقات الودية الطيبة التي تربط بين النادي الأهلي وشقيقه الرجاء المغربي.
وأخطر بدر بانون مسئولي القلعة الحمراء بموعد وصوله للقاهرة.
وقال مصدر في تصريحات خاصة لصدي البلد إن بدر بانون تحدث هاتفيًا اليوم مع مسئولي الأهلي وأخطرهم بأنه خضع لمسحة طبية أثبتت سلامته من فيروس كورونا .
واضاف أن اللاعب أخطرهم بأنه سوف يصل القاهرة الأحد المقبل للانتظام بالتدريبات الجماعية بالقلعة الحمراء .
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