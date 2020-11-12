سيراميكا كليوباترا يتعاقد مع «بكار بيراميدز» ..فيديو

قال الإعلامي هاني حتحوت، إن نادي سيراميكا كليوباترا الذي صعد إلى الدوري الممتاز الموسم المقبل، نجح في التعاقد مع رجب بكار، لاعب بيراميدز، لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة مع وجود بند يتيح شراء اللاعب نهائيًا.

وأضاف "حتحوت"، خلال برنامج «الماتش» المذاع على قناة «دوت الخليج»، أن اللاعب سيتم تقديمه إلى وسائل الإعلام كمدافع لفريق سيراميكا، في مؤتمر صحفي الأسبوع المقبل.

وشارك رجب بكار مع بيراميدز الموسم الماضي في 27 مباراة، بواقع 16 مباراة بالدوري الممتاز، و10 مباريات في الكونفدرالية ومباراة بكأس مصر، بينما ساهم في خروج فريقه بشباك نظيفة في 9 مباريات.