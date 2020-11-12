حارس سموحة يقترب من الرحيل عن صفوف الفريق لهذا السبب

كان ذلك عقب خروجه من الحسابات ورغبته في المشاركة بشكل أساسي مع أي فريق بالدوري على أمل المشاركة مع المنتخب الأولمبي في أولمبياد طوكيو.
ورفض المهندس محمد فرج عامر، رئيس نادي سموحة، الاستغناء عن خدمات الهاني سليمان، حارس مرمي الفريق؛ في ظل الاعتماد عليه بصفة رسمية، إضافة إلى امتلاكه العديد من الخبرات الفنية.
وأكد أن القيمة المالية التي رصدها مسئولو سموحة من أجل رحيل اللاعب بصفة نهائية 2 مليون جنيه.
ورحبت بعض الأندية بالحصول على خدمات حارس مرمي سموحة خلال فترة الانتقالات الحالية من أجل تدعيم صفوف حراسة المرمي لديها.
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