الرياضة

حارس سموحة يقترب من الرحيل عن صفوف الفريق لهذا السبب

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كان ذلك عقب خروجه من الحسابات ورغبته في المشاركة بشكل أساسي مع أي فريق بالدوري على أمل المشاركة مع المنتخب الأولمبي في أولمبياد طوكيو.

ورفض المهندس محمد فرج عامر، رئيس نادي سموحة، الاستغناء عن خدمات الهاني سليمان، حارس مرمي الفريق؛ في ظل الاعتماد عليه بصفة رسمية، إضافة إلى امتلاكه العديد من الخبرات الفنية. 

وفي سياق سابق، حدد مسئولو سموحة برئاسة المهندس محمد فرج عامر، مطالبهم المادية من أجل الاستغناء عن خدمات عمر صلاح، حارس مرمى الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وعلم "دوت الخليج"، أن نادي سموحة يرغب في رحيل عمر صلاح خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية أو إعارته في ظل ابتعاده عن المشاركة مع الفريق .

وأكد أن القيمة المالية التي رصدها مسئولو سموحة من أجل رحيل اللاعب بصفة نهائية 2 مليون جنيه.

ورحبت بعض الأندية بالحصول على خدمات حارس مرمي سموحة خلال فترة الانتقالات الحالية من أجل تدعيم صفوف حراسة المرمي لديها.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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