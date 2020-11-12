حارس سموحة يقترب من الرحيل عن صفوف الفريق لهذا السبب

كان ذلك عقب خروجه من الحسابات ورغبته في المشاركة بشكل أساسي مع أي فريق بالدوري على أمل المشاركة مع المنتخب الأولمبي في أولمبياد طوكيو.

ورفض المهندس محمد فرج عامر، رئيس نادي سموحة، الاستغناء عن خدمات الهاني سليمان، حارس مرمي الفريق؛ في ظل الاعتماد عليه بصفة رسمية، إضافة إلى امتلاكه العديد من الخبرات الفنية.