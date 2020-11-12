اتحاد الكرة يعلن موعد نهائي كأس مصر

كشف وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة، عن الموعد المبدئي لختام مسابقة كأس مصر هذا الموسم الذي يتبقى فيها سبع مباريات بواقع أربعة مباريات في دور ربع النهائي ومباراتين في نصف النهائي بجانب المباراة النهائية.

وقال "العطار"، في تصريحاته ببرنامج "اللعيب" المذاع على قناة "mbc مصر"، أن المباراة النهائية ستكون 5 ديسمبر المقبل، مشيرا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد الإعلان عن تفاصيل المباريات المتبقية من مسابقة الكأس.

وأشار إلى أن الصفقات الجديدة بالنسبة للأندية لن تشارك في الكأس بسبب غلق باب القيد المحلي للقائمة الأولى يوم 30 نوفمبر الجاري، بينما يتم غلق باب القيد للقائمة الثانية يوم 6 ديسمبر المقبل وهو ما يعني أن الفريق الذي سيصل النهائي يستطيع الإستعانة بصفقاته الجديدة في اللقاء النهائي فقط.