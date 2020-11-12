وليد العطار: خاطبنا الـ فيفا 4 مرات لهذا السبب

أكد وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة، ضرورة إقامة انتخابات لاختيار مجلس إدارة للاتحاد في الفترة المقبلة؛ خاصةً أن اللجنة الحالية لتسيير الأمور، وتم تعيينها من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وصرح "العطار"، في تصريحات ببرنامج "اللعيب" المذاع على قناة "mbc مصر"، بأن اللجنة الخماسية تنتظر موافقة "فيفا" على اللائحة التي تم إعدادها قبل تحديد موعد للانتخابات.

وأوضح أن اللجنة خاطبت "فيفا"، أربع مرات لتحديد موعد الانتخابات ولكن لم تتم الموافقة على اللائحة حتى الآن.

وبالنسبة إلى نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي والزمالك، قال العطار إنه حتى الآن تجري مساعٍ مع الاتحاد الأفريقي لإقامة المباراة بحضور جماهيري في انتظار اتخاذ القرار النهائي قبل الإعلان رسميًا والبدء في تنفيذ خطة الحضور الجماهيري.