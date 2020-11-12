حلبية: المساكني ضمن اهتمامات المصري والعراقي لن يرحل

أكد عدنان حلبية عضو مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي ، أن النجم التونسي "يوسف المساكني"، لاعب الدحيل القطري ضمن اهتمامات الجهاز الفني للفريق بقيادة علي ماهر. وقال "حلبية"، في تصريحات متلفزة ببرنامج "اللعيب"، المذاع على قناة "mbc مصر"، إن "المساكني" ضمن قائمة لاعبين مطلوب التعاقد معهم لتدعيم صفوف المصري قبل انطلاق الموسم الجديد. وأضاف أن كريم العراقي لاعب الفريق مستمر ولن يرحل للزمالك كما يثار في الفترة الأخيرة، مؤكدا أنه لا توجد نية لرحيله لأي نادٍ.

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