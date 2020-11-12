بطريقة رومانسية.. جنش يحتفل بعيد ميلاد زوجته

احتفل محمود جنش حارس مرمى نادي الزمالك بعيد ميلاد زوجته عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

ونشر جنش مجموعة من الصور له مع زوجته، معلقا عليها "عيد ميلاد سعيد يا عالمي انه يوم عظيم بالنسبة لي يا حياتي".

يذكر أن إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة نادي الزمالك والقائم بأعمال أمين الصندوق حرص على التواجد في التدريبات الجماعية للفريق التي أقيمت على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء.

وتواجد تيجانا في المران لمؤازرة اللاعبين والجهاز الفني للفريق، عقب استئناف التدريبات الجماعية للفريق استعدادا للمباريات المقبلة.

ويستعد الفريق للمباريات المقبلة سواء ببطولة كأس مصر أو مواجهة النادي الأهلي بالمباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أفريقيا.