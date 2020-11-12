أمير عابد: عماد النحاس استمد روح الانتصارات من الأهلي.. فيديو

قال أمير عابد، الظهير الأيمن بنادي المقاولون العرب، إن عماد النحاس المدير الفني للفريق كان دائما يحفز اللاعبين لتحقيق الانتصارات المتتالية للتواجد في المربع الذهبي بالدوري الممتاز، وهو ما تحقق بالفعل.

وأضاف أمير عابد، أثناء لقائه بالإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» على قناة «دوت الخليج»، أن عماد النحاس استمد روح الفوز من النادي الأهلي، وكان دائمًا ما يحفز اللاعبين بالمقاولون للفوز والتواجد في المربع الذهبي، لأنه من كبار الدوري ويستحق التواجد ضمن الأربعة الكبار بجدول الترتيب.

واستكمل حديثه، أنه كان يلعب لفريق يصارع على الهبوط مثل الداخلية وغيره، بينما طموحه تغير تمامًا في المقاولون العرب، ودائمًا ما يبحث عن الفوز مع ذئاب الجبل، بفضل المجموعة المتواجدة بالفريق حاليًا.

يدرس الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى المقاولون العرب بقيادة المخضرم عماد النحاس، خوض مباراتين وديتين أو مباراة واحدة على الأكثر، خلال معسكر الفريق المقرر انطلاقه الجمعة المقبلة فى مدينة الإسماعيلية.

يأتي ذلك فى إطار استعدادات ذئاب الجبل لمواجهة فريق أرتا سولار بطل جيبوتي، بمباراة دور الـ 64 فى كأس الكونفدرالية الأفريقية، والتى يعود إليها المقاولون بعد غياب استمر لـ 15 عامًا منذ المشاركة الأخيرة فى بطولات الكاف عام 2005.

وأنهى المقاولون العرب الموسم الماضي فى المركز الرابع برصيد 54 نقطة، مما جعله من ضمن الأندية المشاركة فى البطولات الإفريقية مع بيراميدز فى الكونفيدرالية الأفريقية، بجانب الأهلي بطل الدوري والزمالك الوصيف المشاركين في دوري أبطال أفريقيا.