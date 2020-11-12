وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي "‏حفيظ دراجي لخص ملحمة وعظمة جماهير الزمالك انتماء جماهير الزمالك لفريقهم هو نفس انتماؤهم لعائلاتهم ووطنهم .. مشاعرهم فياضة اكتر من الكثير من من جماهير اخرى في عالمنا العربي وافريقيا جمهورك في ضهرك ‎#بعزيمه_وقوه_افريقيا_زملكاويه" و "‏الاميره السمراء ..في انتظار الفارس الابيض ..‎#بعزيمه_وقوه_افريقيا_زملكاويه ". وعلق آخرون" ‏حلمنا وحلم كل الزمالكاويه ٩٠ دقيقه ..يا ابطال واثقين فيكم ‎#بعزيمه_وقوه_افريقيا_زملكاويه " و" ‏بالدم بالروح افريقيا مش هتروح #بعزيمه_وقوه_افريقيا_زملكاويه ".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الجماهير تدعم الزمالك لتحقيق لقب بطولة دوري أبطال أفريقيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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