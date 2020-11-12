نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برنامج 365scores لمعرفة مواعيد المباريات في المقال التالي

عمر شويل - جدة برنامج 365scores لمعرفة مواعيد المباريات للهواتف والكمبيوتر، متابعة ومشاهدة المباريات الرياضية للأندرويد و الأيفون و للكمبيوتر, برنامج لمعرفة مواعيد المباريات للكمبيوتر، جميعنا نعشق كرة القددم ونبحث دائما عن تطبيق سريع وسهل للتعامل والتواصل مع الأحداث الرياضية عمومًا وكره القدم بشكل خاص.

وفى هذه المقالة نأتي إليكم أحد اهم البرامج التي لا تجدها كثيرا البرامج لمعرفة مواعيد المباريات لكرة القدم والرياضة ومتابعتها بكل سهوله ويسر عبر برنامَج 365scores حيث يتميز برنامَج اليوم بالمتابعة الدورية لأهم اللحظات الرياضية أولا بأول كما انه يسمح لك بإمكانيه عمل إشعارات منبثقه وتنبيهات لأبرز الأحداث الرياضية والنتائج أولا بأول.

تحميل برنامج 365scores للكمبيوتر ومتابعة أهم النتائج الرياضية

تحميل برنامج 365scores لمعرفة مواعيد المباريات ومتابعة النتائج الرياضية للهواتف والكمبيوتر, هو افضل البرامج التي لا تجدها كثيرا وهو برنامَج 365scores الخاص بالأندرويد الذي يعد من افضل برامج المتابعه لأهم الأحداث الرياضية أولا بأول يعد برنامج 365 من اهم البرامج التي لا تجدها كثيرا وفقا للمكانيات الخاصة به والقدرة علي متابعه ابرز وأهم الأحداث خلال المباراة

تحميل برنامج لمعرفة مواعيد المباريات للكمبيوتر والأندرويد

برنامج 365scores معرفة مواعيد المباريات عن طريق 365scores يمكن اختيار الدوريات والبطولات العالمية التي من الممكن أن تختارها من اجل عمل فلتره لابرز وأهم الاحداث التي تحبها وتفضلها كما أن البرنامج يسمح لك بمشاهدات المبارايات التي يقوم البرنامج بتوفيرها لأبرز أهداف والفيديوهات الجديدة، وذلك كله بشكل مجاني بالطبع وبكل سهوله كما لديه العديد من الإختيارات الاخري فمن الممكن أن تتابع المباراة بشكل مباشر ولكن دون رؤية فقط بفضل عملا شكال ثلاثيه الأبعاد للملعب وكما ذكرنا تلك المواصفات لا تجدها في برامج اخرى إلا عن طريق برنامج سكورر 365.

تطبيق 365Scores هو الأفضل دائما، فمع تعدد التطبيقات التي تخص الرياضة على الهاتف المحمول والآيفون والأندرويد، ومن أهم هذه التطبيقات 365Scores “سكورر 365” فهو يحمل مجاني ثم أن هذا البرنامج حصل على جائزة افضل تطبيق رياضي في العالم العربي، فهذا التطبيق رياضي عربي تظهر إشعارات كلّما تريده من فيديوهات وغيرها، ويقوم هذا البرنامج بتقديم كل شيئ يتعلق بالمباريات وجميع أنواع الرياضة، وأيضا كرة القدم في كل أنحاء العالم.

تحميل برنامج 365scores للكمبيوتر

برنامج 365Scores تم حصوله على تحديث جديد وهو الدردشة مع الأصدقاء في نفس البرنامج، فهي أول دردشة رياضية لكل محبي الرياضة في العالم ويتم ذلك مع مشاركة الأخبار و الفيديوهات مع أصدقائك.

أهم مميزات تطبيق 365Scores

تطبيق 365Scores يدعم اللغة العربية وجميع البطولات في العالم العربي والأوروبي وغيرهم، ثم أن هذا التطبيق يقدم خِدْمَات عدة من بينها، خدمة التنبيهات المباشرة للأهداف مع فيديو الهدف ومع برنامج 365scores لمعرفة مواعيد المباريات للهواتف والكمبيوتر فهو يقدم ملخص لكل المباراة مع وجود قابلية التخصيص، كما يعمل هذا البرنامج على أجهزة الايفون والايبود، ونظام التشغيل الخاص به هو iOS 5.0.

ليس فقط مواعيد المباريات برنامج 365Scores فمن أهم مميزاته هو اختيار الفريق المفضل لك، ويأتي على هيئة تنبيه، كما يمكنك اختيار الدوري المفضل لك، يشمل هذا جميع أنواع الرياضات مثل التنس والسلة وكرة القدم وغيرها، ويمكنك من متابعة أخبار الفريق على تويتر والصحف والتشكيلة وكل شيء، كما أن حجم برنامج 365scores صغير جدا لتحميل برنامج 365scores للاندرويد لمعرفة مواعيد المواباريات المحلية والعالمية يمكن البحبث فى جوجل بلاى عن تطبيق365scores فهو الافضل.