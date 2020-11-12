سعد الصغير في حفل خطوبة ابنة عصام الحضرى

نشر الفنان سعد الصغير مجموعة من الصور له خلال حضوره حفل خطوبة ابنة عصام الحضري، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.

وظهر سعد الصغير في الصورة برفقة عصام الحضري وزوجته وعدد من الحاضرين خلال الاحتفال بخطوبته ابنته الحضرى في أحد الأماكن الخاصة.