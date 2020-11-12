كانت تقارير صحفية أشارت خلال الساعات الماضية، إلى دخول نادي باريس سان جيرمان في مفاوضات مع ميسي، لضمه خلال الميركاتو الصيفي المقبل.
ونشر خورخي صورة لخبر مفاوضات باريس سان جيرمان مع ميسي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي إنستجرام، وكتب :" أخبار زائفة".
يذكر أن " ليو" كان قريبا من الانضمام إلى مانشستر سيتي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، ولكن برشلونة تمسك بالحصول على قيمة الشرط الجزائي الموقع في عقده والمقدر بـ 650 مليون يورو من أجل الموافقة على رحيله، وهو ما تسبب في فشل الصفقة.
وينتهي تعاقد ميسي مع برشلونة، في شهر يونيو المقبل، وبالتالي يحق له التوقيع مع أي ناد، خلال الشتاء المقبل، دون الرجوع لإدارة ناديه.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر والد ميسي يكشف حقيقة اقتراب "ليو" من باريس سان جيرمان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.