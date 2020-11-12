خاص.. إصابة لاعب المنتخب الاولمبي بفيروس كورونا

تأكد إصابة محمود البدري لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، بفيروس كورونا المستجد وذلك بعد إجراءه مسحة طبية خلال تواجده في المنتخب الأوليمبي قبل مواجهة كوريا الجنوبية الودية المقرر لها اليوم الخميس استعدادا لخوض أولمبياد طوكيو.
وعلم موقع "دوت الخليج" أن اللاعب أجرى المسحة الطبية ضمن صفوف المنتخب أول أمس، وتأكد من إيجابية المسحة اليوم.
ورفض شوقي غريب المدير الفني للمنتخب، رحيل اللاعب عن المعسكر، وتم عزله في غرفته لحين الإطمئنان على سلامته.
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