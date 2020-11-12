تليق بنادي القرن.. إذاعة مغربية تشيد بطريقة تعامل الأهلي مع صفقة بدر بانون

أشادت إذاعة "راديو" مارس المغربية، بطريقة تعامل النادي الأهلي مع صفقة بدر بانون القادم من الرجاء البيضاوي المغربي.

وأعلن النادي الأهلي أعلن أمس، الأربعاء، ضم بدر بانون رسميا من الرجاء المغربي، لمدة 4 سنوات، بداية من الموسم الجديد 2020 - 2021.

وذكرت الإذاعة المغربية، أن الأهلي تريث كثيرا بشأن تقديم بدر بانون بصورة تليق بنادي القرن، وتناسب حجم الصفقة غير المسبوقة بين البلدين.

وأضافت الصحيفة أن إدارة الأهلي لم تتسرع في نشر صور التعاقد مع بدر بدر حتى لا تسقط في الارتجالية كما تفعل الأندية المغربية والتي تلتقط صور الصفقات بكاميرات الهواتف المحمولة واللاعب يرتدى سروالا جينز ويجلس على طاولة مقهى.