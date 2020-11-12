بعد انتقاله إلى الأهلي.. الرجاء المغربي يوجه رسالة لـ بدر بانون "خاص"

وجه سعيد وهبي المتحدث الرسمي باسم فريق الرجاء المغربي رسالة إلى بدر بانون بعد انتقاله إلى النادي الأهلي، خلال فترة اللنتقالات الصيفية الحالية.

كان النادي الأهلي أعلن أمس، الأربعاء، ضم بدر بانون رسميا من الرجاء المغربي، لمدة 4 سنوات، بداية من الموسم الجديد 2020 - 2021.

وقال سعيد وهبي في تصريحات خاصة لـ "دوت الخليج": "علاقتنا بالفرق المصرية العريقة متميزة، وهذا ليس التعاون الأول بيننا".

وتابع: "نتمنى النجاح لـ بدر بانون مع الأهلي في الفترة المقبلة، نادي الرجاء سعيد بهذه الصفقة الرابحة لنا وللأهلي ولـ بدر بانون أيضا".