بعد انتقاله إلى الأهلي.. الرجاء المغربي يوجه رسالة لـ بدر بانون "خاص"

كان النادي الأهلي أعلن أمس، الأربعاء، ضم بدر بانون رسميا من الرجاء المغربي، لمدة 4 سنوات، بداية من الموسم الجديد 2020 - 2021.
وقال سعيد وهبي في تصريحات خاصة لـ "دوت الخليج": "علاقتنا بالفرق المصرية العريقة متميزة، وهذا ليس التعاون الأول بيننا".
وتابع: "نتمنى النجاح لـ بدر بانون مع الأهلي في الفترة المقبلة، نادي الرجاء سعيد بهذه الصفقة الرابحة لنا وللأهلي ولـ بدر بانون أيضا".
ويعتبر الدولي المغربي بدر بانون ضمن أغلى صفقات النادي الأهلي في التاريخ، وفقا لما نشر موقع "سبورت 360" نقلا عن "ترانسفير ماركت" فإن المغربي بدر بانون خامس أغلى صفقة في تاريخ النادي الأهلي مقابل 1.84 مليون يورو.
وكانت المرتبة الأولى من نصيب حسين الشحات، الذي ضمه "الشياطين الحمر" في يناير 2019 مقابل 4.35 مليون يورو من العين الإماراتي.
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