شوقي غريب يدرس ضم صلاح وتريزيجيه وحجازي إلى المنتخب الأوليمبي

أكد عمر ربيع ياسين، أن شوقي غريب، المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي، يدرس ضم بعض اللاعبين في أولمبياد طوكيو.

وقال عمر ربيع ياسين، في تصريحات عبر برنامج "ملعب الصقر" المذاع على راديو مصر، أن شوقي غريب يدرس ضم كل من محمود حسن تريزيجيه، ومحمد صلاح، وأحمد حجازي، لصفوف المنتخب الأوليمبي خلال أولمبياد طوكيو.

وأضاف أن هناك لاعبين آخرين مرشحين للانضمام لمنتخب مصر الأوليمبي في الأولمبياد مثل محمد الشناوي.