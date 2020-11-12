انفراد| خطاب اتحاد الكرة الذي تسبب في ضياع الموهبة المصرية رامز حفظ الله

حصل "دوت الخليج" على نسخة من خطاب اتحاد اتحاد الكرة المصري الذي تسبب في ضياع الموهبة رامز حفظ الله لاعب ميلوول الإنجليزي على منتخب مصر للشباب.

وانضم رامز حفظ الله صاحب الأصول المصرية، إلى منتخب المغرب للشباب مؤخرا رغم استدعاء منتخب مصر.

وأعرب رامز حفظ في تصريحات خاصة لـ "دوت الخليج" عن غضبه الشديد من الطريقة المهينة التي استدعاه به اتحاد الكرة لتمثيل منتخب مصر للشباب. وأكد اللاعب، أن والده كان يرغب في انضمامه إلى منتخب مصر ولكن حزن من طريقة معاملة اتحاد الكرة. وجاء نص خطاب اتحاد الكرة المصري للاعب كالتالي:

من : اتحاد الكرة تاريخ : 4/10/2020 إلى اللاعب : رامز حفظ الله مواليد 18 سنة ونادي ميلوول:

كجزء من إعداد المنتخب الوطني المصري تحت 19 سنة للمشاركة في تصفيات المنتخب الإفريقية للشباب في تونس تحت 20 عام من 19/11/2020 إلى 24/11/2020 نود السماح للاعب رامز حفظ الله البالغ من العمر 18 عام بنادي ميلوول الحضور لمعسكر المنتخب المصري تحت 19 سنة في القاهرة لمدة أسبوع لتقييم فنياته ، يلاحظ أن اللاعب سوف يتحمل تكلفة تذاكر الطيران بالإضافة إلى كل المصروفات الخاصة به. جزيل الشكر وليد العطار المدير التنفيذي

بينما جاء خطاب استدعاء الاتحاد المغربي كالتالي: