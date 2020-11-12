وانضم رامز حفظ الله صاحب الأصول المصرية، إلى منتخب المغرب للشباب مؤخرا رغم استدعاء منتخب مصر.
وأعرب رامز حفظ في تصريحات خاصة لـ "دوت الخليج" عن غضبه الشديد من الطريقة المهينة التي استدعاه به اتحاد الكرة لتمثيل منتخب مصر للشباب.
وأكد اللاعب، أن والده كان يرغب في انضمامه إلى منتخب مصر ولكن حزن من طريقة معاملة اتحاد الكرة.
وجاء نص خطاب اتحاد الكرة المصري للاعب كالتالي:
من : اتحاد الكرة
تاريخ : 4/10/2020
إلى اللاعب : رامز حفظ الله مواليد 18 سنة ونادي ميلوول:
كجزء من إعداد المنتخب الوطني المصري تحت 19 سنة للمشاركة في تصفيات المنتخب الإفريقية للشباب في تونس تحت 20 عام من 19/11/2020 إلى 24/11/2020
نود السماح للاعب رامز حفظ الله البالغ من العمر 18 عام بنادي ميلوول الحضور لمعسكر المنتخب المصري تحت 19 سنة في القاهرة لمدة أسبوع لتقييم فنياته ، يلاحظ أن اللاعب سوف يتحمل تكلفة تذاكر الطيران بالإضافة إلى كل المصروفات الخاصة به.
جزيل الشكر
وليد العطار المدير التنفيذي
بينما جاء خطاب استدعاء الاتحاد المغربي كالتالي:
الجامعة المغربية لكرة القدم:
نادي : ميلوول
الموضوع : دعوة اللاعب رامز حفظ الله
تاريخ : 26/10/2020
نتكرم بإعلامكم أن رامز حفظ الله تم اختياره للانضمام إلى المنتخب المغربي تحت 20 سنة في المعسكر التدريبي القادم في الفترة بين 19/11/2020 و 17/11/2020 الواقعة في مدينة الرباط بالمغرب.
في هذا الاحترام ، نحن نأمل قبول طلب التذكير للانضمام في ذلك المعسكر بداية من 9/11/2020 مزود بجواز السفر المغربي في حالة الملكية والتصريح الطبي للدخول بواسطة دكتور النادي.
في حالة قبول الإستدعاء ، اللاعب يجب عليه آجراء تحليل pcr الخاص بفيروس كورونا المستجد قبل الإنضمام للمنتخب ب 72 ساعة كما ذكرنا قبل تاريخ الرحلة.
شكرًا لتعاونك
إلى اللقاء
السكرتير العام : طارق نجم
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر انفراد| خطاب اتحاد الكرة الذي تسبب في ضياع الموهبة المصرية رامز حفظ الله على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.