لا للتعصب.. أشرف صبحي للجماهير: المتعة في تشجيع فريقك وليس في الترصد للمنافس

أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أهمية إطلاق مبادرة "مصر أولًا لا للتعصب"؛ لنشر القيم الإيجابية، والروح الرياضية بين الجماهير المصرية في هذا التوقيت المهم، خاصة قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي والزمالك يوم 27 نوفمبر الجاري.
وأوضح صبحي، خلال حديثه في ندوة "دوت الخليج"، بحضور النائب البرلماني محمد أبو العنين ، وإلهام أبو الفتح المشرف العام لشبكة قنوات وموقع دوت الخليج ، والإعلامي أحمد موسى ، والكاتب الصحفي أحمد صبري رئيس التحرير ، أن كرة القدم وصناعتها تعتمد على اللاعبين، والجماهير، و الأندية، واتحاد الكرة، ووسائل الإعلام المختلفة في منظومة رياضية متكاملة، مشيرًا إلى أن الإعلام يعد شريك النجاح الأسمى، وطاقة إيجابية تسير مع الدولة المصرية.
وقال وزير الشباب والرياضة إن القيادة السياسية تهتم دائما بصورة مصر وتنظيم أي حدث رياضي على أعلى مستوى لأن هذه قيمة ومكانة مصر، داعيا الجماهير إلى مشاهدة المباريات بشعور حب الفريق وتشجيعه وليس الترصد للمنافس ومشجعيه، حيث إن متعة الرياضة سواء ممارستها أو مشاهدتها في المؤازرة والمساندة والانتصار.
وأضاف وزير الشباب والرياضة أن مبادرة "مصر أولًا لا للتعصب" لا تقتصر على مباراة الأهلي والزمالك المقبلة في نهائي أفريقيا فقط، ولكننا نتجه نحو تنفيذ حملات مستمرة؛ للحديث حول أهمية نبذ التعصب في الوسط الرياضي، والتوصل إلى وضع ضوابط محددة للمنظومة.
وأوضح صبحي، خلال حديثه في ندوة "دوت الخليج"، بحضور النائب البرلماني محمد أبو العنين ، وإلهام أبو الفتح المشرف العام لشبكة قنوات وموقع دوت الخليج ، والإعلامي أحمد موسى ، والكاتب الصحفي أحمد صبري رئيس التحرير ، أن كرة القدم وصناعتها تعتمد على اللاعبين، والجماهير، و الأندية، واتحاد الكرة، ووسائل الإعلام المختلفة في منظومة رياضية متكاملة، مشيرًا إلى أن الإعلام يعد شريك النجاح الأسمى، وطاقة إيجابية تسير مع الدولة المصرية.
وقال وزير الشباب والرياضة إن القيادة السياسية تهتم دائما بصورة مصر وتنظيم أي حدث رياضي على أعلى مستوى لأن هذه قيمة ومكانة مصر، داعيا الجماهير إلى مشاهدة المباريات بشعور حب الفريق وتشجيعه وليس الترصد للمنافس ومشجعيه، حيث إن متعة الرياضة سواء ممارستها أو مشاهدتها في المؤازرة والمساندة والانتصار.
وأضاف وزير الشباب والرياضة أن مبادرة "مصر أولًا لا للتعصب" لا تقتصر على مباراة الأهلي والزمالك المقبلة في نهائي أفريقيا فقط، ولكننا نتجه نحو تنفيذ حملات مستمرة؛ للحديث حول أهمية نبذ التعصب في الوسط الرياضي، والتوصل إلى وضع ضوابط محددة للمنظومة.
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