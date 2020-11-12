خالط معظم اللاعبين.. اكتشاف إصابة مدافع كرواتيا بكورونا بين شوطي مباراة تركيا

أعلن الاتحاد الكرواتي لكرة القدم، عن اكتشاف إصابة دوماجوي فيدا، مدافع المنتخب، بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، خلال مباراة تركيا.

وتعادل منتخب كرواتيا مع تركيا 3 - 3، في المباراة الودية التي جمعتهما أمس، الأربعاء، استعدادا لخوض دوري الأمم الأوروبية.

وذكر الاتحاد الكرواتي في بيان رسمي، أن الفحوصات الطبية، أظهرت إصابة دوماجوي فيدا بفيروس كورونا، بين شوطي مباراة تركيا، وتم استبدال اللاعب على الفور.

وخالط فيدا معظم زملائه ولاعبي تركيا، خلال المباراة الودية، التي أقيمت أمس، الأربعاء.

ويستعد منتخب كرواتيا حاليا لمواجهة السويد، السبت المقبل، ضمن منافسات بطولة دوري الأمم الأوروبية.