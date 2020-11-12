أوناجم ينتظم في تدريبات الزمالك بعد عودته من المغرب

وصل المغربي محمد أوناجم جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك قادما من المغرب.
يأتي هذا للانتظام في تدريبات الفريق بعدما سافر اللاعب إلى بلاده لقضاء فترة الإجازة التي حصل عليها اللاعب في الفترة الماضية.
وكان الجهاز الفني وافق على سفر اللاعب للمغرب لقضاء فترة الإجازة بعدما حصل الفريق على راحة لمدة ستة أيام.
وظهر اللاعب في النادي اليوم للمشاركة في التدريبات الجماعية ، ويواصل الزمالك تدريباته تحت قيادة مدحت عبد الهادي المدرب العام.
وهذا في ظل تواجد باتشيكو المدير الفني للفريق في البرتغالي على أن يعود غدا.
كما يغيب عن الفريق كل من السداسي محمد أبو جبل، ومحمود علاء، ومحمود حمدي “الونش”، وطارق حامد، وأحمد سيد "زيزو" ومصطفى محمد للتواجد في معسكر المنتخب الأول، و الثلاثي محمد صبحي ومحمد عبدالسلام وإمام عاشور لتواجدهم في معسكر المنتخب الأوليمبي، والخماسي حسام أشرف، واسامة فيصل، وياسين مرعي، وأحمد عيد، وحسام عبدالمجيد لانضمامهم لمنتخب الشباب.
بالإضافة إلى المغربي أشرف بن شرقي والتونسي فرجاني ساسي بسبب تواجدهما في معسكر منتخبي المغرب وتونس.
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