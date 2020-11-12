الرياضة

أوناجم ينتظم في تدريبات الزمالك بعد عودته من المغرب

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وصل  المغربي  محمد أوناجم  جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك  قادما من المغرب.

يأتي هذا للانتظام في تدريبات الفريق بعدما سافر اللاعب إلى بلاده لقضاء فترة الإجازة التي حصل عليها اللاعب في الفترة الماضية.

وكان الجهاز الفني وافق على سفر اللاعب للمغرب لقضاء فترة الإجازة بعدما حصل الفريق على راحة لمدة ستة أيام.

وظهر اللاعب في النادي اليوم للمشاركة في التدريبات الجماعية ، ويواصل الزمالك تدريباته تحت قيادة مدحت عبد الهادي المدرب العام.

وهذا في ظل تواجد باتشيكو المدير الفني للفريق في البرتغالي على أن يعود غدا.

 كما يغيب عن الفريق كل من  السداسي محمد أبو جبل، ومحمود علاء، ومحمود حمدي “الونش”، وطارق حامد، وأحمد سيد "زيزو" ومصطفى محمد للتواجد في معسكر المنتخب الأول، و الثلاثي محمد صبحي ومحمد عبدالسلام وإمام عاشور لتواجدهم في معسكر المنتخب الأوليمبي، والخماسي حسام أشرف، واسامة فيصل، وياسين مرعي، وأحمد عيد، وحسام عبدالمجيد لانضمامهم لمنتخب الشباب.

 بالإضافة إلى المغربي أشرف بن شرقي والتونسي فرجاني ساسي بسبب تواجدهما في معسكر منتخبي المغرب وتونس.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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