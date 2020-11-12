بانون: أزارو يعشق الأهلي ونصحني بقبول العرض فورًا.. وتمنيت اللعب بجواره

لأن اللعب في صفوف الأهلي يحتاج إلى نوعية خاصة من اللاعبين القادرين على تحمل الضغوط، وعلى القتال للتتويج بكل البطولات، فقد أكد المغربي بدر بانون، نجم الأهلي الجديد، المنتقل من صفوف نادي الرجاء المغربي، ثقته في نفسه وفي قدرته على تحمل كل هذه الضغوط، مشددًا على أن تجربته الطويلة مع الرجاء المغربي بجماهيريته العريضة جعلته يكتسب الكثير من الخبرات، التي ستساعده حتما على النجاح في تجربته مع الأهلي.

وقال: «سأجتهد كثيرًا لتطوير قدراتي من أجل النجاح داخل الأهلي، وسأحول الضغط المنتظر مواجهته في بداية رحلتي مع الفريق إلى عامل إيجابي يدعمني في رحلتي مع النادي الأعرق في إفريقيا».

وعن المنافسة في مركزه، الذي يضم العديد من العناصر المميزة بصفوف الأهلي قال: «المنافسة دائمًا تبقى شريفة بين جميع اللاعبين، وتصب في مصلحة الفريق، والكل سيعمل بقوة وجهد وقتال في التدريبات والمباريات من أجل نيل ثقة المدير الفني».

واضاف بانون: «أجيد اللعب في العديد من المراكز، سواء في خط الدفاع أو الوسط، ولكن على المستوى الشخصي أعشق اللعب في مركزي مدافعًا صريحًا».

وانتقل مدافع الأهلي الجديد للحديث عن مواطنه وليد أزارو، مهاجم الأهلي السابق، وقال: «كنت أتمنى أن يكون موجودًا في صفوف الفريق، خاصة أننا نرتبط معا بعلاقة قوية جدًّا».

أضاف: «وليد أزارو تحدث معي عن انضمامي إلى الأهلي، وشجعني بقوة على إتمام هذه الخطوة، أزارو يعشق الأهلي وجماهيره، وتحدث معي بشكل أكثر من رائع عن تجربته مع نادي القرن، وعلى المستوى الشخصي كنت أتمنى مزاملته في صفوف الأهلي ولكنها كرة القدم في النهاية، وبالطبع أتمنى له التوفيق في رحلته الجديدة مع ناديه السعودي».

وقال بانون: «أعرف ثنائي الأهلي محمود كهربا ومحمود متولي، فقد سبق لي مواجهتهما في مباريات منتخبي الشباب والأولمبي، وبالطبع الوجود داخل الأهلي مع كتيبة اللاعبين المميزة أمر يسعدني جدًّا، ويدفعني إلى تقديم أفضل المستويات معهم، للعمل جميعًا على هدف واحد هو تحقيق البطولات على جميع الأصعدة».

وتابع: «شرف كبير أيضًا الوجود مع لاعبي الأهلي الذين طالما حلمت باللعب معهم لتمثيل نادي القرن، وبالطبع أعرف محمد الشناوي ووليد سليمان، فجميعهم لاعبون كبار وعلى قدر كبير من الخبرة والمهارة».