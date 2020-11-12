خاص.. الإنتاج الحربي يضم محمد الشبيني من حرس الحدود

تعاقد نادي الانتاج الحربي مع محمد الشبيني مدافع فريق حرس الحدود لمدة أربعة مواسم بداية من الموسم المقبل مقابل مليون و٢٠٠ ألف جنيه بخلاف ما سيحصل عليه اللاعب.

ووقع المدافع رسميا على العقود في جلسة اليوم مع مسؤولي الانتاج الحربي في حضور وكيل أعماله.

وكان الشبيني من اللاعبين الاساسيين في صفوف الحرس في الموسم الماضي وقدم مستويات جيدة قبل انتقاله الانتاج الحربي