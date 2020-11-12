أ ب إعلام رياضي.. احمد عيد عبد الملك يوجه رسالة لقناة نادي الزمالك بشأن نهائي أبطال أفريقيا

وجه احمد عيد عبد الملك لاعب نادي الزمالك ومنتخب مصر رسالة الي قناة نادي الزمالك .

وغرد احمد عيد عبد الملك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى تويتر : " بما اننا مستنين نهائي قاري متكررش في التاريخ بقترح علي قناة الزمالك يعملو حاجة بديهية أ ب تتعمل يعني كل يوم حلقة عن بطولة وتجيبو نجوم البطولة نفسها يحكو كل الكواليس وتعيشو الجمهور " .

وتابع اصل من حقنا نعيش الحدث يعني ده انتو قدامكو فرصة تكسرو الدنيا الاسبوعين دول أ ب اعلام رياضي" .