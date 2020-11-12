أ ب إعلام رياضي.. احمد عيد عبد الملك يوجه رسالة لقناة نادي الزمالك بشأن نهائي أبطال أفريقيا

وجه احمد عيد عبد الملك لاعب نادي الزمالك ومنتخب مصر رسالة الي قناة نادي الزمالك .
وغرد احمد عيد عبد الملك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى تويتر : " بما اننا مستنين نهائي قاري متكررش في التاريخ بقترح علي قناة الزمالك يعملو حاجة بديهية أ ب تتعمل يعني كل يوم حلقة عن بطولة وتجيبو نجوم البطولة نفسها يحكو كل الكواليس وتعيشو الجمهور " .
وتابع اصل من حقنا نعيش الحدث يعني ده انتو قدامكو فرصة تكسرو الدنيا الاسبوعين دول أ ب اعلام رياضي" .
ويواجه النادي الأهلي نظيره الزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا يوم الجمعة الموافق السابع والعشرين من شهر سبتمبر.
بما اننا مستنين نهائي قاري متكررش في التاريخ بقترح علي قناة الزمالك يعملو حاجة بديهية أ ب تتعمل يعني كل يوم حلقة عن بطولة وتجيبو نجوم البطولة نفسها يحكو كل الكواليس وتعيشو الجمهور اصل من حقنا نعيش الحدث يعني ده انتو قدامكو فرصة تكسرو الدنيا الاسبوعين دول أ ب اعلام رياضي ؟!
ويواجه النادي الأهلي نظيره الزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا يوم الجمعة الموافق السابع والعشرين من شهر سبتمبر.
بما اننا مستنين نهائي قاري متكررش في التاريخ بقترح علي قناة الزمالك يعملو حاجة بديهية أ ب تتعمل يعني كل يوم حلقة عن بطولة وتجيبو نجوم البطولة نفسها يحكو كل الكواليس وتعيشو الجمهور اصل من حقنا نعيش الحدث يعني ده انتو قدامكو فرصة تكسرو الدنيا الاسبوعين دول أ ب اعلام رياضي ؟!
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