لا للتعصب.. وزير الرياضة: الحضور الجماهيري لمباراة الأهلي والزمالك بشروط

أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أهمية إطلاق مبادرة "مصر أولًا لا للتعصب"؛ لنشر القيم الإيجابية، والروح الرياضية بين الجماهير المصرية في هذا التوقيت المهم، خاصة قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي والزمالك يوم 27 نوفمبر الجاري.

جاء ذلك خلال جلسة حوارية لصبحي، في "دوت الخليج"، بحضور النائب البرلماني محمد أبو العينين، وإلهام أبو الفتح المشرف العام لشبكة قنوات وموقع دوت الخليج، والإعلامي أحمد موسى، والكاتب الصحفي أحمد صبري رئيس التحرير.

وأشار إلى أن الوزارة، شباب ورياضة وليست رياضة فقط، هناك حراك ايجابي بخصوص تمكين الشباب، والمنظومة الرياضية ليست بعيدة عن ذلك، لا نختلف معه إلا بالنقاش والحجة فالعلم طاقة محركة وأعمق من ذلك بكثير.

وأكد صبحي أن مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا، حدث تاريخي لأن أول مرة يكون طرفي النهائي مصري ، ومبادرة لا للتعصب جاءت من أصوات العقل ، الذين اعتبروا شجعوا الأهلي أو الزمالك في نصف النهائي كفريق يمثل مصر بالرغم من اختلاف الانتماءات ، كاشفا على وجود تحرك مصري لمحاولة إقامة المباراة النهائية بحضور الجماهير بالتنسيق مع وزارة الداخلية من الجانب الأمني، واللجنة الطبية لاتحاد الكرة والوزارة لتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية.

كما لفت صبحي إلى أن منتخب البرازيل وكوريا الجنوبية الاولمبي يتواجدان في مصر هذه الفترة لمواجهة المنتخب الأولمبي في الدورة الودية الأولمبية استعدادا لطوكيو ، ومنتخب مصر الأول أيضا لديه مباراتين مهمتين لتحسين مركزه في مجموعته ضمن التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا بالكاميرون ، كل تلك الأحداث تجعلنا جميعا نضع مصر ومكانتها قبل أي انتماءات أخرى.

وشدد وزير الشباب والرياضة على ضرورة الاستمرار في محاربة التعصب، خاصة المشتعل على مواقع السوشيال ميديا، والتي قد يتخللها حملات ممنهجة لإشعال الفتنة الكروية بين الجماهير المصرية، موجها رسالته للجماهير قائلا أنتم صناعة كرة القدم وهذه بلدكم، وعليكم أن تؤدوا الفتن وتشجعوا الفريق الذي تنتمون إليه دون تعصب أعمى.