بدر بانون: اللعب لنادي القرن شرف كبير.. وحسمت مفاوضاتي مع الأهلي في 72 ساعة

أبدي المغربي بدر بانون مدافع النادي الأهلي، المنتقل من صفوف نادي الرجاء، سعادته بالانضمام إلى نادي القرن، مشددًا على عزمه القتال مع زملائه لكتابة تاريخ كروي جديد داخل القلعة الحمراء.

وقال بانون، إن الانضمام إلى الأهلي شرف كبير وهو يتطلع بالتأكيد لتقديم أفضل ما لديه لإسعاد جماهيره في كل مكان والمساهمة في زيادة حصيلة النادي من البطولات المحلية والقارية.

وأوضح أن المفاوضات مع الأهلي لم تستغرق وقتًا طويلًا، وتم حسم الأمر خلال ٧٢ ساعة، تم خلالها الاتفاق على كل التفاصيل التعاقدية مع النادي.

وقال: «تلقيت اتصالًا هاتفيًّا من أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي، وتحدث معي عن رغبة الأهلي في ضمي، وأكدت له أن اللعب لنادي القرن شرف كبير، وعلى الفور تحدثت مع وكيل أعمالي وانتهى الأمر سريعًا، في ظل تقارب وجهات النظر وتلاقي الرغبات، بالإضافة إلى الاحترافية الشديدة في المفاوضات».

وأكد مدافع الأهلي الجديد أنه فضل عرض الأهلي على العديد من العروض الإفريقية والخليجية، خاصة أن نادي القرن صاحب تاريخ كبير وشعبية طاغية، ومن الصعب على أي لاعب مجرد التفكير أو التردد في عرض الأهلي، لهذا حسم «بانون» الأمر سريعًا ووافق على الفور.

وأضاف بانون أن اللعب للأهلي خطوة مهمة جدًّا في مشواره الكروي، وتحتاج إلى الكثير من الجهد والعرق من أجل إثبات ذاته وإرضاء جماهير الأهلي الكبيرة، التي ويعرف تمامًا أنها لا تقبل إلا تحقيق البطولات.

وتابع: «بعض لاعبي شمال إفريقيا يميلون إلى اللعب في أندية أوروبية بشكل مباشر فور رحيلهم عن أنديتهم المحلية، ولكن الأمر بالنسبة إليَّ كان مختلفًا، فقد كانت لديَّ رغبة قوية جدًّا في تحقيق خطوة ارتداء قميص الأهلي، الذي يمتلك تاريخًا كبيرًا ومشرفًا على الصعيد القاري، وأعلم جيدًا أن اللعب لفريق في حجم الأهلي مسئولية كبيرة، لهذا أتمنى أن يساندني الجميع، وأن يكتب الله لي النجاح في خطوتي الجديدة، وأن أكون عن حسن ظن جماهير الأهلي ومسئوليه».