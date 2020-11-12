ضياء السيد: سعيد بتكريم محمد صلاح وفخور بتدريبه

أكد ضياء السيد مدرب منتخب مصر السابق، أنه فخور بالتكريم الذي حصل عليه محمد صلاح لاعب منتخب مصر، مبديا أيضا سعادته بالإشادة التي حصل عليها منه وأنه أحد المؤثرين في مسيرته الكروية.

وقال ضياء السيد في تصريحات عبر برنامج ملعب الصقر المذاع على راديو مصر: "سعيد للغاية بالتكريم الذى حظى به محمد صلاح، وسعيد بأنني قمت بتدريبه، وأنني أحد الذين أثروا فيه خلال مسيرته الكروية".

وأضاف: "التكريم الخاص بصلاح جاء متأخر لأنه كان مخطط له من فترة بعد التتويج بدوري أبطال أوروبا والدوري الانجليزي، لأن كل اللاعبين بتقدير الإعلام والجمهور "مكرمين"، ولكن التكريم داخل بلده أمر مختلف تمامًا، ويجب توجيه الشكر لوزير الرياضة أشرف صبحي، لأنه ممثل الدولة والتي حرصت على تكريم صلاح".

وواصل: "أرشح كلا من أيمن أشرف وطارق حامد وأحمد حسن كوكا، للمشاركة في الدفاع والوسط والهجوم، بسبب الخبرات الكبيرة التي اكتسبوها وتألقهم في الفترة الماضية مع أنديتهم، ويجب أن تكون الدكة لها ثقل أيضًا مثل السولية".

وأردف: "مصطفى محمد سيكون له دور كبير في الفترة المقبلة، وكذلك عمرو السولية، الفريق القوي يضم 11 لاعبا جيدا في المستطيل الأخضر، وكذلك في البدلاء، عمرو السولية والنني يقدمان مستويات جيدة، لكن الأفضلية للثنائي المتفاهم مع بعضهما".

وأشاد ضياء السيد، بمستوى محمد النني، وقال: "استطاع إثبات ذاته، وخرج للإعارة من أجل المشاركة، وارتيتا مقتنع به في آرسنال، ولذلك قدم مستوى جيد كما أنه يمتلك قدرات هائلة، وآرسين فينجر أشاد به سابقا وأنه حل جيد ومتاح لكل اللاعبين".