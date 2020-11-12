مانشستر يونايتد: لوك شو يغيب عن الملاعب لمدة شهر

سيفتقد مانشستر يونايتد الإنجليزي خدمات مدافعه الدولي لوك شو لمدة شهر، وذلك نتيجة تعرضه لإصابة عضلية خلال مباراة الدوري السبت ضد إيفرتون.



وخرج الظهير الأيسر في الشوط الثاني من المباراة التي فاز بها يونايتد على ملعب إيفرتون 3-1، وكان مدربه النروجي أولي غونار سولشاير متشائماً منذ اللحظات الأولى بالقول إنّ "الأمر سيء".

وتأكدت مخاوف سولسكاير بعد كشف يونايتد في بيان الثلاثاء أنّ شو الذي خاض سبع مباريات أساسياً في غضون 22 يوماً، سيغيب عن الملاعب لفترة شهر وبالتالي عن مباراتين هامتين لفريقه في دوري أبطال أوروبا ضد باشاك شهير التركي في 24 الشهر الحالي، وباريس سان جرمان الفرنسي في الثاني من ديسمبر.

ولم يعط يونايتد أي تفاصيل بشأن وضع المدافع السويدي فيكتور لينديلوف والمهاجم ماركوس راشفورد اللذين أصيبا أيضاً في مباراة إيفرتون.

وكالات