اكتشاف إصابة فيدا بكوفيد-19 أثناء مباراة تركيا وكرواتيا

تبيّن أن اللاعب الدولي الكرواتي دوماغوي فيدا مصاب بفيروس كورونا المستجد، إذ أتت نتيجة فحصه إيجابية بعدما لعب الشوط الأول من مباراة ودية مع تركيا في اسطنبول الأربعاء، بحسب ما أعلن الاتحاد الكرواتي لكرة القدم.



وقال الاتحاد في بيان في وقت متأخر الأربعاء إن مدافع بشيكتاش التركي البالغ من العمر 31 عاماً "سيقضي الأيام القليلة المقبلة في الحجر الصحي في إسطنبول".

وبالتالي، سيغيب فيدا عن المباراتين المقبلتين في دوري الأمم الأوروبية ضد السويد والبرتغال يومي السبت والثلاثاء على التوالي.

وبعدما خضع جميع اللاعبين والعاملين في الجهاز الفني الاثنين لفحوصات كوفيد-19 وأتت نتيجتها سلبية تحضيراً لودية تركيا، أجريت فحوصات عادية لفيروس كورونا قبل مباراة السويد صباح الأربعاء، وفق بيان الاتحاد الكرواتي.

وأضاف أن الفريق الطبي للمنتخب الكرواتي تلقى معلومات أولية عن "نتيجة إيجابية واحدة محتملة" بين شوطي المباراة، التي انتهت بالتعادل 3-3، وأعيد فحص الحالة "المشتبه فيها".

وبعد أن اتخذ المدرب زلاتكو داليتش قرار استبدال فيدا، عزل أطباء الفريق اللاعب إلى حين أظهرت النتائج الرسمية أنه مصاب بفيروس كورونا.

وإلى جانب فيدا، كانت نتيجة فحص أحد أعضاء وفد الاتحاد، الذي لم يخالط اللاعبين أو الموظفين، إيجابية ايضا.

ومن المقرر أن يسافر الآخرون الذين ثبت أن نتائجهم سلبية إلى ستوكهولم كما هو مخطط.

وتحتل كرواتيا وصيفة بطل العالم 2018، المركز الثالث في المجموعة الثالثة من المستوى الأول، والتي تضم أيضاً البرتغال والسويد وفرنسا.

وكالات